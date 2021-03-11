Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія"", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

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