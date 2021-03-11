Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва
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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія"", - йдеться в повідомленні.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.