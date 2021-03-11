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Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва

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Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені у листі до Мін’юсту від 4 березня 2021 року щодо протиправної діяльності політичної партії, та заборонити діяльність "Партії Шарія"", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

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Топ коментарі

  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Кстати всем спецслужбам и СБУ нужно обратить самое пристальное внимание на город Харьков если не хотим повторения Донбасса. Здесь очень взрывоопасная ситуация с сепаратизмом и то что в Харькове депутатами Облсовета и Горсовета прошли люди от так называемой партии Шария это очень тревожный звонок говорящий о том что в Харькове не всё благополучно.
  • Софія Гетьман
    Знаю одного дебіла, який просто торчить від Шарія... Навіть його відео всім присилав раніше... І знаю точно, що якби не було Шарія, то він на останніх виборах проголосував би за слуг, а так Шарій відібрав один голос в партії Зеленського 100 відсотків. Помітно що основна маса виборців Зеленського і Шарія це малороси і українофоби.
  • Павел Стрембовский
    Ты голос подал?) Про "щеневмерликив" лайкаешь тварь подкацапская?
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