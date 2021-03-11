Кримінальне провадження щодо стоматологині Кравчук з Рівного, підозрюваної в побитті дітей-пацієнтів, направлено до суду, - Нацполіція

Правоохоронці направили до суду кримінальне провадження щодо дитячої стоматологині Інни Кравчук, яка, судячи з відеозаписів, била своїх маленьких пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування і направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно 29-річної жінки-стоматолога, обвинуваченої в побоях, катуванні і заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження малолітнім", - підкреслюють правоохоронці.

Вчора, 10 березня, дізнавачі під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури кримінальне провадження направили в суд. 29-річна фігурантка і її захисник протягом досудового розслідування ніяких свідчень не надавали.

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Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматологині над дітьми в приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматологині повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.