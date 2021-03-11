Курси з медіаграмотності можуть ввести в базових освітніх програмах, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України працює над тим, щоб курси з медіаграмотності увійшли до базових освітніх програм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що в 2011 році в Україні були розпочаті регіональні експерименти з впровадження медіаосвіти та згодом інформаційно-цифрова компетентність увійшла в десятку ключових компетентностей в рамках освітньої реформи.

"Зараз медіаграмотність є складовою курсів "Громадянська освіта" для учнів 10-х класів, "Культура добросусідства" - для учнів 1-4 класів. На виконання державного стандарту базової загальної середньої освіти розроблено типову освітню програму для учнів 5-9 класів, в якій передбачено введення з 2022/2023 навчального року курсу "Культура добросусідства", який містить основи медіаграмотності", - підкреслив глава міністерства Сергій Шкарлет.

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За словами міністра, в установах загальної середньої освіти на цей момент медіаосвіта і медіаграмотність викладаються як в формі окремих курсів ("Основи медіаграмотності", "Сходинки до медіаграмоти", "Медіакультура", "Медіаосвіта"), так і інтегровано.

"Медіаграмотність в школах вивчається сьогодні і в межах позакласної (гурткової) роботи. Йдеться, наприклад, про створення шкільних медіа", - зазначив Шкарлет.

Окрім того, впродовж останніх років підготовлено та видано: посібники "Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків"; "Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін"; "Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільних дисциплін"; навчальні модулі: "Як створити сучасну шкільну газету?"; онлайн-видання "Гід для вчителя зі створення учнівських газет "Преса попереду", "Вступ до новинної грамотності" тощо.