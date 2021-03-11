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Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков

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Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що, з огляду на дані соціології, участь ОПЗЖ у найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірною.

Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Глава ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.

При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу за поточного складу парламенту участь ОПЗЖ у держуправлінні є малоймовірною.

"З огляду на ту соціологію, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні є малореалістичним сценарієм", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков

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Топ коментарі

  • Джура
    Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?
    Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
  • Gera Kruger 4dda558f
    В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
    Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
    Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
  • 5 копійок
    Це вирішувати мудрому наріду.
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