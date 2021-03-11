Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков
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Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що, з огляду на дані соціології, участь ОПЗЖ у найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірною.
Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Глава ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.
При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу за поточного складу парламенту участь ОПЗЖ у держуправлінні є малоймовірною.
"З огляду на ту соціологію, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні є малореалістичним сценарієм", - пояснив він.