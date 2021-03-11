Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Слідчий комітет завершив розслідування кримінальної справи стосовно блогера Сергія Тіхановського, лідера незареєстрованого об'єднання "Народная грамада" Миколи Статкевича і їхніх соратників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомляє пресслужба СК Білорусі.

Так, Сергію Тіхановському пред'явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 (Організація масових заворушень); ч. 3 ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі); ч. 2 ст. 191 (Перешкоджання роботі ЦВК); ч. 1 ст. 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

У СК вважають, що обвинувачені "протягом тривалого періоду часу активно займалися підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період". А сам Тіхановський на своєму телеграм- і YouTube-каналі "Страна для жизни" "відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу".

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"Зібрані докази безпосереднього взаємозв'язку скоєних злочинів з діяльністю екстремістів, які здійснюють маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою телеграм-каналів "НЕХТА" (визнаний судом екстремістським. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не визнаний судом екстремістським. - Ред.) і інших, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, оперативно-розшукової діяльності, висновками проведених лінгвістичних і психологічних експертиз", - стверджують у Слідчому комітеті.

Відомство підкреслює, що десятки людей, "натхнені їхніми закликами й увірувавши у свою безкарність", брали активну участь у масових заворушеннях.

Слідчий комітет коротко згадав і про інші злочини, в яких звинувачується Тіхановський. Зокрема, звинувачення в перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії (ст. 191 КК) - Лідія Єрмошина повідомила в ЗМІ про те, що визнана потерпілою у справі, заявляла, що "Тіхановський небезпечний для держави і суспільства".

"Встановлено, що також в травні минулого року в Гродно обвинувачені організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід, який супроводжувався грубими порушеннями громадського порядку, насильством щодо співробітників органів внутрішніх справ, явною непокорою представникам влади", - а ось так розцінюють в СК події в Гродно 29 травня 2020 року, коли Тіхановського затримали на передвиборчому пікеті зі збору підписів на підтримку дружини. Нагадаємо, що очевидці подій назвали це провокацією, а МВС заявило, що затримані застосували насильство до співробітників міліції.

Відомство оцінило збитки від дій Тіхановського і його соратників у більш ніж 3,5 мільйона рублів, на майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.

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У СК також повідомили, що вже завершили розслідування виділених зі "справи Тіхановського" 9 кримінальних справ стосовно 25 осіб, щодо низки справ уже вирішені обвинувальні вироки.