Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомляє пресслужба СК Білорусі.
Так, Сергію Тіхановському пред'явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 (Організація масових заворушень); ч. 3 ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі); ч. 2 ст. 191 (Перешкоджання роботі ЦВК); ч. 1 ст. 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).
Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
У СК вважають, що обвинувачені "протягом тривалого періоду часу активно займалися підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період". А сам Тіхановський на своєму телеграм- і YouTube-каналі "Страна для жизни" "відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу".
"Зібрані докази безпосереднього взаємозв'язку скоєних злочинів з діяльністю екстремістів, які здійснюють маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою телеграм-каналів "НЕХТА" (визнаний судом екстремістським. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не визнаний судом екстремістським. - Ред.) і інших, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, оперативно-розшукової діяльності, висновками проведених лінгвістичних і психологічних експертиз", - стверджують у Слідчому комітеті.
Відомство підкреслює, що десятки людей, "натхнені їхніми закликами й увірувавши у свою безкарність", брали активну участь у масових заворушеннях.
Слідчий комітет коротко згадав і про інші злочини, в яких звинувачується Тіхановський. Зокрема, звинувачення в перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії (ст. 191 КК) - Лідія Єрмошина повідомила в ЗМІ про те, що визнана потерпілою у справі, заявляла, що "Тіхановський небезпечний для держави і суспільства".
"Встановлено, що також в травні минулого року в Гродно обвинувачені організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід, який супроводжувався грубими порушеннями громадського порядку, насильством щодо співробітників органів внутрішніх справ, явною непокорою представникам влади", - а ось так розцінюють в СК події в Гродно 29 травня 2020 року, коли Тіхановського затримали на передвиборчому пікеті зі збору підписів на підтримку дружини. Нагадаємо, що очевидці подій назвали це провокацією, а МВС заявило, що затримані застосували насильство до співробітників міліції.
Відомство оцінило збитки від дій Тіхановського і його соратників у більш ніж 3,5 мільйона рублів, на майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.
У СК також повідомили, що вже завершили розслідування виділених зі "справи Тіхановського" 9 кримінальних справ стосовно 25 осіб, щодо низки справ уже вирішені обвинувальні вироки.