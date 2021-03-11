Новини • Агресія Росії проти України

Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака"

28 49062
Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака"
Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в межах військово-технічного співробітництва з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.

"Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків усіх типів, зокрема з екранами динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МЗС відреагувало на заяву КДБ Білорусі про "зброю з України": Повна нісенітниця, припиніть лякати народ надуманим зовнішнім ворогом

У Міноборони додали, що бронепробивання ракети - 800 мм. Технічні характеристики: калібр - 130 мм, довжина - 1830 мм, маса - 49,5 кг, дальність стрільби - до 6000 м, максимальна швидкість польоту - 550 м/с.

Зазначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал зазначеного озброєння.

Топ коментарі

  • Envoy
    Не Беларусь получила , а раша на полигоне "беларусь" .
  • 5 копійок
    Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер вона знов Білорусія.
  • Шрек Баблокат
    РК-10 от КБ "Луч" летает на дальность 10 км.. эффективная дальность поражения - 8 км..

    следовательно, если дальность стрельбы кацапской РК "Атака" - до 6км, следовательно эффективная дальность поражения - до 4 - 5 км..
    это прошлый век!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини