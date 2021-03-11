Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака"
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Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в межах військово-технічного співробітництва з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.
"Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків усіх типів, зокрема з екранами динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони додали, що бронепробивання ракети - 800 мм. Технічні характеристики: калібр - 130 мм, довжина - 1830 мм, маса - 49,5 кг, дальність стрільби - до 6000 м, максимальна швидкість польоту - 550 м/с.
Зазначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал зазначеного озброєння.