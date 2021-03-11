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Давайте поживемо й побачимо, - Разумков розповів, чи буде вакцинуватися проти коронавірусу

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Давайте поживемо й побачимо, - Разумков розповів, чи буде вакцинуватися проти коронавірусу
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наразі не має наміру вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки має антитіла до хвороби.

У майбутньому ж він буде вакцинуватися за свій рахунок. Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Мені поки що не треба, давайте поживемо і побачимо. З одного боку, я перехворів. Наскільки знаю позицію медиків, якщо ти перехворів, то цього робити, поки є антитіла, не варто. Знову ж, є різні думки, я поки дотримуюся такої", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про те, чи робитиме він щеплення привезеною в Україну вакциною.

Також читайте: Медики, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, можуть отримати щеплення пізніше, - МОЗ

Топ коментарі

  • Envoy
    Хитрожопый , однако ...
  • Не один из 73%
    Я думаю что хоть он и зебил, но вакцинироваться индийским шмурдяком не будут и вакцинируется нормальной вакциной - пфайзером
  • Иван Петрович Сидоров
    чтобы да так нет.
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