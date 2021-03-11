Новини • Агресія Росії проти України

Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков

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Мета Росії - федералізація, розкол і поглинання України, - Резніков
Кінцевою метою Російської Федерації є знищення України як держави та її поглинання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що саме цим пояснюються всі провокації окупантів на Донбасі і чергове загострення на фронті.

"Нічого нового. З одного боку, (Росія. – Ред.) хоче розповісти світу, що вони так звані посередники, а не сторона міжнародного збройного конфлікту, а Україна має вести прямий діалог з окупаційними режимами. З другого, – вони підвищують ставки, розуміючи, що для нас важливе життя кожної людини, щоб ми злякалися і пішли їм на поступки", – пояснив Резніков.

Водночас він висловив упевненість у тому, що ЗСУ здатні дати відсіч російському агресору, незважаючи на його злочинні плани.

"Їхня мета – зробити крок до знищення України як держави, оскільки вони хочуть панувати в межах колишньої Російської імперії. І як проміжний варіант – федералізація України, а далі – розкол і поглинання країни, як це було трохи більш ніж сто років тому – 1917 року", – сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається розширити своє пропагандистське мовлення до Маріуполя і Нової Каховки, - Резніков

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Новая власть продолжает делать для себя подобные "открытия"...об этом все говорят с 2014 года....но у этих свой путь через глаза Пукина... Цель России - федерализация, раскол и поглощение Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3916
  • sandr bak
    Ошибаешься,орда обокрала Русь и присвоила ее идентичность себе. А кого больше всего ненавидит вор? Да того,кого он обокрал, поскольку обокраный всегда будет ходячим доказательством его преступления.Поэтому помесь угрофинов и орды, весь этот мокшанский и прочий угрофинский сброд всегда будет стремиться уничтожить Украину, как живое доказательство своих преступлений
  • sandr bak
    ******* росіяни,як вони самі себе назвали у 1721р,якраз триста років назад, жодного стосунку до Русі не мали і не мають, До чого ваш коментар?
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