За добу в Києві через COVID-19 померли 25 осіб, видужали - 534, виявили 853 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксовано 853 нові випадки захворювання на коронавірус (загалом 144 014).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, захворіли 457 жінок віком від 19 до 87 років, 347 чоловіків віком від 18 до 88 років, 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 26 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 2834). За добу було госпіталізовано 129 пацієнтів, 534 жителі Києва подолали коронавірус (загалом 97 220)

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (132), Дніпровському (128) та Дарницькому (126) районах.

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