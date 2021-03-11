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"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська

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"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська не розраховує на те, що питання із забороною "партії Шарія" буде вирішене без особливих зусиль.

Про це Малюська написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м.Києва позов про заборону діяльності Політичної партії "Партія Шарія". Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.

За словами міністра, нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - додав Малюська.

Він також уточнив, що перше засідання щодо розгляду позову про заборону "партії Шарія" відбудеться 6 квітня цього року.

Також читайте: Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва

Топ коментарі

  • Gera Kruger 4dda558f
    Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

    Поэтому надо делать так:

    1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
    2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
    3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
    4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
  • Tierre
    Тада...много Петя пересажал этих Шариев с Медведчуками...
  • Ulyana Kryshynets
    "Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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