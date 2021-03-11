"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська не розраховує на те, що питання із забороною "партії Шарія" буде вирішене без особливих зусиль.

Про це Малюська написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м.Києва позов про заборону діяльності Політичної партії "Партія Шарія". Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.

За словами міністра, нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - додав Малюська.

Він також уточнив, що перше засідання щодо розгляду позову про заборону "партії Шарія" відбудеться 6 квітня цього року.

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