За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 госпіталізовано в Україні. Це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"В Україні - рекорд госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Лікарні прийняли 4 250 хворих – це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року. Зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків. Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вищий на 64%", - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, в найближчі тижні динаміка, на жаль, тільки погіршиться.

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"Використання захисних масок, респіраторів, що закривають ніс та рот, у комунальному транспорті, у громадських місцях, в установах, у крамницях мають стати нормою. Кожен з нас має свідомо ставитися до загрози своєму здоров’ю і не наражати на небезпеку інших. Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань та поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи", - підкреслив нардеп.