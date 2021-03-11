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За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

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За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 госпіталізовано в Україні. Це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"В Україні - рекорд госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Лікарні прийняли 4 250 хворих – це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року. Зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків. Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вищий на 64%", - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, в найближчі тижні динаміка, на жаль, тільки погіршиться.

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"Використання захисних масок, респіраторів, що закривають ніс та рот, у комунальному транспорті, у громадських місцях, в установах, у крамницях мають стати нормою. Кожен з нас має свідомо ставитися до загрози своєму здоров’ю і не наражати на небезпеку інших. Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань та поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи", - підкреслив нардеп.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну що ж, головних висновків-два. Перший - пропали недолугі коментарі про те, що КОВІД-то фейк. Напевне коментатори отримали можливість перевірити цю бетонну стік власним лобом. І це - добре. І другий - в Україні влада, пючи цілий рік для того, щоб підготуватися до третьої хвилі, бачачи, як минулого року те ж саме ьворидося у Іспанії, Італії, плювала на це все. Як каже Мєндєль, "у нас свій шлях і меі немає у кого вчитися" (не дослівно, з інтерв'ю Плєсє Бацман). Самонавіювання "ми-чемпіони світу з боротьби з коронавірус ом" призводить до вкрай важких наслідків. Нездатність до стратегічних рішень і тому недолуга тактика зеленої влади залишили українців наодинці з пошестю. І саме час для сигналу SOS - рятуйте наші душі.
  • jklpqrs
    В стране, где избиратели думают, прежде чем голосовать, получают по 1400$ помощи. В стране, где избиратели не думают прежде чем голосовать, получают новые цены на коммуналку, тотальную вакханалию с вакцинами и другие милые сердцу зебила плюшки. Наслаждайтесь, зеленые. Ведь вы того варті
  • Oleg Kravtsiv
    Ми ще тим , зимовим Буковелем , відхаркаємо кров"ю . Багато любителів зимового катання з Європи були тут . Презентики їхні ,тепер підуть по цілій Україні . Всі притомні країни ,закрили на зиму свої курорти . Тільки , сонцелике гівно , робило рекламу Буковелю . Боже ! Звідки такі дебіли беруться ?
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