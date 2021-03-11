8 цивільних осіб загинули за 6 місяців на Донбасі в результаті вибуху мін, - ООН
Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"УВКПЛ стурбоване постійною великою кількістю жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей, які виникають через вибухи мін і вибухонебезпечних залишків війни. За звітний період вісім людей загинули і ще 28 отримали поранення. Дві інші цивільні, включно з дівчинкою, отримали поранення в результаті ДТП за участі військового автомобіля", – заявила Матільда Богнер, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Під час брифінгу в Києві вона розповіла, що після того, як 27 липня 2020 року набула чинності угода про посилення режиму припинення вогню, управління Верховного комісара ООН відзначило значне поліпшення безпекової ситуації порівняно з попереднім звітним періодом (з 1 лютого до 31 липня 2020 року).
У доповіді йдеться, що внаслідок активних бойових дій у серпні-січні були поранені три цивільні особи, жодна людина не загинула.
"УВКПЛ зареєструвало чотири атаки на цивільні об’єкти, жодна з яких не призвела до пошкоджень. Для порівняння за попередні шість місяців було зафіксовано 62 такі випадки", – сказала Богнер.
Вона закликала сторони конфлікту продовжувати дотримуватися режиму припинення вогню і повністю дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.