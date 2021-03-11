Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України

Національна академія наук України повідомила, що в країні спостерігається зростання кількості летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

"Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих в дні біля 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових випадків. В цілому нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і більш важким перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей в 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.

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"Це свідчить про необхідність розвитку більш детальних методів оцінки очікуваної смертності, що враховує зміну вікової структури населення, яку (зміна) викликала епідемія в Україні", - йдеться в документі.