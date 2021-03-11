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Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України

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Нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців, - НАН України
Національна академія наук України повідомила, що в країні спостерігається зростання кількості летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Про це йдеться у звіті робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, розміщеному на сайті Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

"Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих в дні біля 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових випадків. В цілому нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і більш важким перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени", - йдеться в документі.

Як зазначається в огляді, надлишкова смертність у перші сім тижнів 2021 року на тлі числа смертей в 2015-2019 роках була недалеко від рівня випадкових відхилень. Перевищення рівня 2020 року становило близько 100-300 випадків на день.

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"Це свідчить про необхідність розвитку більш детальних методів оцінки очікуваної смертності, що враховує зміну вікової структури населення, яку (зміна) викликала епідемія в Україні", - йдеться в документі.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Если будем честными , то все расслабились . Одна маска на пол года , и та под носом или под подбородком , антисептик для рук - роскошь .
  • Виктор Бондарев 5ca9e78c
    Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно!
  • QA depot -
    Очереди скорых создавали искуственно, для психоза. Машины просто часами стояли у входа в больнице создавая еффект ажиотажа.
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