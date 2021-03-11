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Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков

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Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков
Москва не отримувала від Києва конкретних ініціатив щодо проведення зустрічі "нормандської четвірки", будь-які контакти між президентами Росії та України поки не плануються.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з вами разом чули неодноразово заяви президента (України. - Ред.) про його бажання якнайшвидше зібрати "нормандську четвірку", і про це завжди йдеться і на зустрічах міністрів, і на зустрічах помічників президентів. А що стосується конкретно візиту чи двосторонніх контактів, якихось конкретних ініціатив дипканалами ми не отримували", - сказав Пєсков журналістам у четвер.

Відповідаючи на запитання, чи не плануються між президентами телефонні контакти, він сказав: "Ні, поки що ні. Вони за потреби можуть бути доволі оперативно погоджені, але в планах таких контактів немає".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява і без безпосереднього контакта втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
  • Sergii Ustim
    Какая встреча? Кацапов устраивает теперешняя ситуация.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Від мети,повернення України в "родную говєнь" Московію, Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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