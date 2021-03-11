Епідзонування України: Миколаївська область перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено в дев'яти регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 березня в м. Київ і восьми областях перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Закарпатській області перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем - 70,1% (за норми менш ніж 65%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: Черкащина перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено у восьми регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До "помаранчевої" зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області. Порівняно з минулою добою, у "помаранчеву" зону перейшла Миколаївська область.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 10 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регіонах - у Києві (70,3 на 100 тисяч населення за норми 60), Івано-Франківській (136,7), Вінницькій (116,4), Чернівецькій (91,6), Закарпатській (86,7), Житомирській (86,9), Миколаївській (74,1), Тернопільській (60,1) і Хмельницькій (66,0) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (119,4%), Житомирській (141,3%), Закарпатській (139,0%), Київській (100,1%), Івано-Франківській (209,1%), Сумській ( 109,7%), Тернопільській (147,1%) та Черкаській (101,9%).





