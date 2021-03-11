У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомило агентство Agerpres.
За його даними, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Ще десять моряків вдалося врятувати. У компанії Petroleum Services Group агентству сказали, що всі, хто перебував на судні – громадяни України.
Як повідомляє ресурс MarineTraffic, судно було побудовано 1973 року, тобто 48 років тому, і ходило під прапором Коморських островів.
Його вантажопідйомність становить 3506 тонн дедвейту, а поточна осадка – 3,8 метра. Довжина становить 114 метрів, а ширина – 13,23 метра.
Судно затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. На місце інциденту був відправлений корабель Artemis, що належить румунському агентству з порятунку людського життя в морі (ARSVOM).
Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.
Так, у січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали без вісті.