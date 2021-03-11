У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

У Чорному морі затонув суховантаж "Волго Балт 179", що прямував з російського Ростова-на Дону в румунський порт Констанца. На його борту перебували 13 моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомило агентство Agerpres.

За його даними, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Ще десять моряків вдалося врятувати. У компанії Petroleum Services Group агентству сказали, що всі, хто перебував на судні – громадяни України.

Як повідомляє ресурс MarineTraffic, судно було побудовано 1973 року, тобто 48 років тому, і ходило під прапором Коморських островів.

Його вантажопідйомність становить 3506 тонн дедвейту, а поточна осадка – 3,8 метра. Довжина становить 114 метрів, а ширина – 13,23 метра.

Судно затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. На місце інциденту був відправлений корабель Artemis, що належить румунському агентству з порятунку людського життя в морі (ARSVOM).

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

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Так, у січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали без вісті.