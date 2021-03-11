Мінрегіон вирішив розділити територію України на 10 функціональних зон

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) розробляє проєкт поділу території України на 10 функціональних зон.

"Поділ територій на 10 функціональних типів дає економічні переваги жителям різних областей і дозволить більш ефективно розвивати регіони. Вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства із посиланням на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не в області, як було раніше, - а територіям.

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"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями. Наприклад, перша зона з десяти - гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми маєморозвивати. Далі макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжі Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми, - сказав Чернишов.

Згідно з повідомленням, на цей момент визначено такі функціональні типи територій у межах державної регіональної політики на період до 2027 року: Гірські території Українських Карпат; Макрорегіон "Азов-Чорне море"; Прикордонні регіони; Прикордонні території в несприятливих умовах; Тимчасово окуповані території України; Природоохоронні території; Міські агломерації; Центри економічного розвитку; Монофункціональні старопромислові міста; Сільські території в несприятливих умовах.