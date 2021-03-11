На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин
"Вибори ректора Київського національного університету відбудуться в терміни, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України №513-к від 29.12.2020 року - 17 березня 2021 року. У виборах візьмуть участь 4 139 виборців, серед яких 598 студентів і 23 курсанти, згідно з квотами представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора", - йдеться в повідомленні університету, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідно до листа Міносвіти на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендує 6 кандидатів.
Зокрема, кандидатом на посаду є: доктор психологічних наук, професор Сергій Болтовець, кандидат філософських наук, професор, діючий проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор, колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Олександр Рожко і доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.
Нинішній в.о. ректора Леонід Губерський був призначений вперше на посаду ректора в 2008 році. 29 жовтня 2015 року він був призначений знову терміном на 5 років, і на даний момент його повноваження закінчилися.
Як повідомлялося, в грудні 2020 року під другому турі виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка найбільшу кількість голосів набрав проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, в той же час цих голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.