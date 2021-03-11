На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них ексспікер Ради Литвин посаду ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів.

"Вибори ректора Київського національного університету відбудуться в терміни, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України №513-к від 29.12.2020 року - 17 березня 2021 року. У виборах візьмуть участь 4 139 виборців, серед яких 598 студентів і 23 курсанти, згідно з квотами представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора", - йдеться в повідомленні університету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідно до листа Міносвіти на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендує 6 кандидатів.

Зокрема, кандидатом на посаду є: доктор психологічних наук, професор Сергій Болтовець, кандидат філософських наук, професор, діючий проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор, колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Олександр Рожко і доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.

Нинішній в.о. ректора Леонід Губерський був призначений вперше на посаду ректора в 2008 році. 29 жовтня 2015 року він був призначений знову терміном на 5 років, і на даний момент його повноваження закінчилися.

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Як повідомлялося, в грудні 2020 року під другому турі виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка найбільшу кількість голосів набрав проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, в той же час цих голосів не вистачило для перемоги і призначення ректором. У зв'язку з цим були призначені повторні вибори.