Дослідні зразки ракетного комплексу "Нептун" будуть передані в армію найближчими днями: "Це озброєння нового покоління", - Таран. ФОТО
У Військово-Морських Силах Збройних Сил України вже сформовано відповідний підрозділ.
Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.
За його словами, комплекси ЖК-360МЦ "Нептун" виготовлені в межах державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".
"Це дійсно історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу у найкоротші строки захист українського узбережжя набуває нових спроможностей. "Нептун" - це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі Військово-Морських Сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", - заявив Таран.
Він зазначив також, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс містить рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
Міністр додав, що ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна", які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.