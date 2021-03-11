"Слуга народу" не отримає державне фінансування, поки не подасть виправлений звіт, - глава НАЗК Новіков

Поки в політсилі "Слуга народу" не подадуть виправлений звіт, то ця партія не зможе отримати державне фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

"Допоки не буде подано партією "Слуга народу" виправлений звіт, відповідно до вимог Закону "Про політичні партії", партія не може отримати державне фінансування. Наразі таке фінансування зупинене", - поінформував він.

За словами Новікова, державне фінансування загалом отримують 5 партій, "всі парламентські партії отримують державне фінансування".

Раніше повідомлялося, що НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу".

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Пізніше глава партії Корнієнко заявив, що в "Слузі народу" вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування