У МВС за добу виявили 365 нових випадків COVID-19, більшість в Івано-Франківській, Львівській та Київській областях
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Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 365 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
За даними відомства, найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано в Івано-Франківській (22), Львівській (22) та Київській областях (35).
Загалом від початку пандемії COVID-19 захворіли 38 040 правоохоронців МВС, одужали – 37 047, померли - 137.
"Бережіть себе і своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і відразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.