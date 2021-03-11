Окупанти в 2020 році видали накази про депортацію і примусове переміщення з Криму щонайменше 178 осіб, - ООН

У 2020 році суди в окупованому Росією Криму видали накази про депортацію і примусове переміщення щонайменше 178 осіб, які відповідно до російського імміграційного законодавства вважаються іноземцями.

Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, мова про 105 громадян України (93 чоловіків і 12 жінок).

"Громадяни України, яким наказано покинути Крим, не мали паспортів Російської Федерації, мали реєстрацію або "прописку" на материковій частині України або не подали заяву чи не отримали російську посвідку на постійне проживання. Таким чином, вважається, що вони не мають права на проживання в Криму", – йдеться в доповіді.

УВКПЛ зазначає, що в порівнянні з попередніми роками кількість наказів про депортацію та переміщення скоротилася.

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"Почасти це можна пояснити збільшенням випадків накладання грошових штрафів у справах, пов’язаних з імміграцією, зростанням кількості паспортів Російської Федерації, виданих жителям Криму, і тимчасовою забороною на депортацію у формі примусової висилки, запровадженою з 15 березня 2020 року по 15 червня 2021 року122 у зв’язку з COVID-19", – додали автори звіту.