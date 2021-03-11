Арбітру та організаторам матчу "Львів" - "Колос" оголошено попередження через недотримання мовного закону, - Кремінь про інцидент із жовтою карткою для тренера Шумського
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.
"Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду й ухвалення рішення в межах компетенції були передані матеріали перевірки, проведеної Комітетом з етики і чесної гри УАФ, інциденту, який мав місце під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК "Львів" (Львів) - ФК "Колос" (Ковалівка) за участю вже екстренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова", - наголошується в повідомленні.
Підкреслюється, що за результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У зв'язку з цим арбітру і організаторам змагань Комітет оголосив попередження і нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог мовного законодавства.
Водночас, за інформацією УАФ, "єдиноб і безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК "Львів" Шумського було систематичний прояв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB".
Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.