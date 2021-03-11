Майже всі підписи на протоколі про перейменування "Партії Шарія" не є автентичними, - джерело
Про це Цензор.НЕТ повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.
"На Протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичними", - розповів співрозмовник видання.
Нагадаємо, в 2019 році проросійський пропагандист Анатолій Шарій оголосив про створення партії шляхом перереєстрації партії "Об'єднана Україна", яка була зареєстрована в 2015 році адвокатом Анатолієм Жилою. В результаті партія була перейменована на "Партію Шарія".
Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія".
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).