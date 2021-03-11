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У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають

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У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають
У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію судна Volgo Balt 179 з тринадцятьма громадянами України на борту.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 країнці на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660"", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебувало 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли без вісті.

Також читайте: У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Судно російське? Волго Балт.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Seatrans CO LTD-Nikolayev. Это тот же судовладелец, судно которое затонуло у Турции, в январе. Да, уж. Можэ с этой компашкой пора разобраться? Что за корыта у неё, которые тонут почти ежемесячно?!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Назва Волго Балт досить специфічна для українського власника.
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