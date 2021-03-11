Позитивної динаміки в перемовинах із РФ щодо Донбасу немає з липня 2020 року, - Резніков

В останній раз позитивна динаміка в переговорах з Росією по Донбасу була в липні 2020 року, тоді вдалося домовитися про дотримання режиму "тиші".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Позитивна динаміка в перемовинах із Росією була до липня. Останнє, що було доброго – ми домовились про додаткові заходи щодо дотримання режиму тиші і дійсно рівень ескалації і вогневого контакту значно зменшився. Ми перестали втрачати людські життя. З того моменту пройшло більш ніж 200 днів, але останнім часом знову спостерігаємо збільшення рівня ескалації, точкові постріли, дистанційні мінування, знову гинуть наші люди", - зазначив віце-прем'єр.

За словами Резнікова, "почало страждати навіть цивільне населення".

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"Запрошені з ОРДЛО з російськими паспортами – маріонетки РФ – разом із представниками РФ почали блокувати перемовини ще з липня, коли прозвучала постанова ВР про призначення місцевих виборів. Бачте, вона їм не сподобалась. На їхню думку, в такий спосіб Верховна Рада нібито вийшла з Мінських угод. Але чомусь у них не викликала обурення така ж сама постанова у 2015-му році, де було сказано, що вибори відбуваються тільки на підконтрольній уряду території України, що логічно", - пояснив він.

"На рівному місці натягнули нову історію, мовляв, тепер ми хочемо, щоб парламент проголосував за нову постанову, якою визнає Мінські угоди. Знову пояснюємо: Мінські угоди не є міжнародним договором чи конвенцією, це політико-дипломатичні домовленості. І так із засідання в засідання" , - додав Резніков.

Водночас, віцепрем'єр зазначив, що "незважаючи на все негативне, нам потрібно далі продовжувати переговори".

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