Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW

У Данії припинено вакцинацію від COVID-19 із застосуванням препарату шведсько-британського концерну AstraZeneca і Оксфордського університету.

Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.

Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокувала Естонія.

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Зазначимо, що зараз вакцину Oxford / AstraZeneca індійського виробництва використовують в Україні.