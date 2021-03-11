Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW
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У Данії припинено вакцинацію від COVID-19 із застосуванням препарату шведсько-британського концерну AstraZeneca і Оксфордського університету.
Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.
Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокувала Естонія.
Зазначимо, що зараз вакцину Oxford / AstraZeneca індійського виробництва використовують в Україні.