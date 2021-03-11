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Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW

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Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW
У Данії припинено вакцинацію від COVID-19 із застосуванням препарату шведсько-британського концерну AstraZeneca і Оксфордського університету.

Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.

Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокувала Естонія.

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Зазначимо, що зараз вакцину Oxford / AstraZeneca індійського виробництва використовують в Україні.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    и этих купил Порох))
    если от оригинала астразанеки такие последствия - то чего ждать от подделки?))
    впрочем, зебилы, это всё заговор! разве вы не верите вовке шмаркле и его видосиках о "вакцинации"?)) Оно лично вколоолсь - чего и вам советует))
    Заодно и заработает на деребане бюджета и испытаниях шмурдяка на хомоДонтСапиенс))
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Не удивлюсь если от вакцин помрёт больше народу чем от самого вируса...,а врачи потом будут расказывать ка кони героически нас спасли...
  • Sergii Rybalchenko
    Вы всё врёти, не может такого быть, по телевизору сказали шо всё будет ок!
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