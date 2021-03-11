Голова ОБСЄ Лінде пообіцяла добиватися виконання Мінських угод

Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Анн Лінде заявила, що буде підтримувати роботу, спрямовану на виконання в повному обсязі Мінських угод.

Про це Лінде сказала на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

"Як чинний голова я підтримуватиму роботу в Нормандському форматі і в рамках Тристоронньої контактної групи, спрямовану на виконання в повному обсязі Мінських угод і буду прагнути зробити свій внесок у досягнення твердого політичного рішення відповідно до зобов'язань і принципів ОБСЄ, поважаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України в її міжнародно-визнаних кордонах", - підкреслила Лінде.

Голова ОБСЄ нагадала про засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на сході України. Вона висловила надію, що ця угода призведе до поліпшення гуманітарної ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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"Недавні порушення режиму припинення вогню викликають серйозну тривогу. Дотримання норм міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права, безумовно, необхідно", - заявила Лінде.

Вона розповіла, що сьогодні пункти перетину лінії зіткнення на сході України залишаються закритими, сім'ї та родичі розділені, а літні люди не можуть отримати соціальну допомогу. Доступ до державних послуг для багатьох громадян як і раніше обмежений.

"Я знову хочу закликати відкрити два нові пункти пропуску в Луганській області по обидва боки від лінії зіткнення, а також в повному обсязі відновити роботу вже існуючих пунктів. Цей заклик був одним з моїх ключових закликів під час недавніх візитів до Києва і Москви", - зазначила глава ОБСЄ.