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Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття. Як розповіли організатори, акція є "попереджувальною".

Про це повідомляє місцеве видання "Галка", передає Цензор.НЕТ.

Акція розпочалася приблизно о 10:00, її учасники рухаються пішохідним переходом на в’їзд до "Буковелю"

Як розповідала представниця "SaveФОП – Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

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Підприємці виступають з такими вимогами:

  1. Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилася, а погіршилася?
  2. Чому на запитання, скільки триватиме карантин, ніхто не може дати відповіді?
  3. Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, коронавірус поширюється, а лікування платне?
  4. Згідно з висновками Міністерства охорони здоров'я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель". Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом поширення вірусу є курорт "Буковель", то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг поширення вірусу.
  5. Підприємці вимагають рівних умов ведення бізнесу:
  • запровадити жорсткі обмеження для всіх, без винятку, на чітко визначений термін;
  • дозволити діяльність мікробізнесу і забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм.

Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 01
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 02
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 03
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 04
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 05
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 06
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 07
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 08
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 09
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 10
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 11
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 12
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 13
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 14

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 4368
  • Скромный Кролик
    Поддерживаю. Только Буковель нужно было закрыть намного раньше. Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 7954
  • Valery Greff
    Вместе с потерпевшим вiслюком, пока не выскочил...
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