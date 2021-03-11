СБУ надала Мін'юсту матеріали про виявлені порушення під час реєстрації "Партії Шарія"

Служба безпеки України надала Міністерству юстиції України матеріали про виявлені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення реєстрації політичної партії "Партія Шарія", а також про протиправні дії її лідера.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У свою чергу Міністерство юстиції України, базуючись, серед іншого, на матеріалах СБУ, подало позов до Окружного адміністративного суду м.Києва щодо заборони діяльності Політичної партії "Партія Шарія"", - йдеться в повідомленні.

Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

Нагадаємо, в 2019 році проросійський пропагандист Анатолій Шарій оголосив про створення партії шляхом перереєстрації партії "Об'єднана Україна", яка була зареєстрована в 2015 році адвокатом Анатолієм Жилою. В результаті партія була перейменована на "Партію Шарія".

Як повідомлялося, Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія".

Раніше джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах повідомило, що є сумніви в автентичності підписів у протоколі про перейменування політичної партії "Партія Шарія".

16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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