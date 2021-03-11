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"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак

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"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак
В інформаційній війні проти України застосовуються цілі батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка уражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Глава ОП також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак

Топ коментарі

  • Денис Шпортун
    Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
  • Oljik
    Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
  • Valery Greff
    Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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