Відсторонений Тупицький скликає спеціальне пленарне засідання КС. ДОКУМЕНТ
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Конституційний Суд України 17 березня проведе спеціальне пленарне засідання з розгляду звернення слідчого Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Конституційного Суду.
Зазначимо, що пресслужба КС також оприлюднила скан-копію розпорядження, підписаного Олександром Тупицьким як главою КС. Водночас відомо, що він відсторонений від посади указом президента Володимира Зеленського. Раніше також повідомлялося, що охорона не пропускає Тупицького в будівлю Конституційного Суду.
За даними КС, на засіданні йтиметься про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках в Україні.