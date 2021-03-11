Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак
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Центр протидії дезінформації може запрацювати в Україні вже наступного тижня.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На виконання доручення президента найближчим часом, в найближчі дні я б сказав, почне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і стежити за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне свою роботу", - заявив Єрмак.
Він додав, що на сьогодні кілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.