Одеська міськрада посилила карантин і перейшла на дистанційний режим роботи
Про це повідомляє пресслужба одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що одеський міський голова підписав розпорядження, згідно з яким з 12 березня 2021 року к виконавчих органах Одеської міської ради вводиться дистанційна робота (до особливого розпорядження).
Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.
Департаментом з питань звернень громадян Одеської міської ради буде забезпечений електронний прийом звернень громадян на електронну пошту:
- для звернень: [email protected];
- для запитів: [email protected].
Відповідно, на період посилення карантинних заходів особистий прийом громадян керівним складом Одеської міської ради призупинено.
"За спеціальним режимом роботи з 12 березня працюватимуть Департамент надання адміністративних послуг та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради рекомендовано, за можливості, запровадити дистанційну роботу з 12 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні .