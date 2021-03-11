ОП доручив СБУ в найкоротші терміни сфабрикувати справу проти Порошенка, в ОГП шукають того, хто зважиться підписати підозру, - адвокати

Офіс Президента поставив завдання СБУ сфабрикувати чергову справу проти п'ятого президента і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. В Офісі Генпрокурора шукають того, хто погодиться підписати підозру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомили адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков.

"Зараз, за нашою інформацією, СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це добре перегукується з тезами, озвученими Офісом Президента у нещодавньому інтерв’ю прессекретарки Мендель. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу Президента, і Офісу Генпрокурора. Офіс президента активно шукає в Офісі Генпрокурора того, хто піде на співпрацю з ними і піде на підписання підозри Порошенку. Тому що після всіх подій 2019, і особливо 2020 року охочих робити це очевидно не так багато, як раніше", – зазначив Новіков.

Адвокат Головань також вкотре нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Петра Порошенка ДБР грубо порушує закон і користується "прикриттям" скандального Печерського суду.

"Заради того, щоб дошкулити Порошенку – лідеру опозиції, щоб організувати політичні переслідування в зручному для них Печерському суді, фактично поставлено поза законом всю діяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. Тому що вони ж не можуть звертатися в різні суди, вони звертаються тільки до Печерського, не тільки в справах Порошенка, а й всіх інших", – наголосив адвокат.

Головань також зазначив, що під час звіту у Верховній Раді України очільник ДБР Сухачов збрехав народним депутатам, заявивши, що місцезнаходження ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного Суду України за місцем юридичної адреси. Насправді, як свідчить отримана з Верховного Суду відповідь на запит адвокатів, такого роз’яснення немає.

"Ми вважаємо, що ці неправдиві твердження, які пан Сухачов робив у Верховній Раді і його вказівки слідчим спілкуватися лише з Печерським судом є свідченням того, що його так само "взяли в оборот", як і його попередників, починаючи від Романа Труби", – говорить Новіков.

Адвокат нагадав, що нещодавно Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури і підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.

"Я ще раз хочу закликати: перевірте інформацію, яку ми вважаємо достовірною, чи проводяться щотижневі наради президентом Зеленським зі своїми силовиками? Чи обговорюється на них пошук і створення штучного компромату на Петра Порошенка? Це сьогодні достатньо важливий показник того, що відбувається загалом в керівництві Офісу президента та силових відомств", – резюмує Ілля Новіков.

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