ОП доручив СБУ в найкоротші терміни сфабрикувати справу проти Порошенка, в ОГП шукають того, хто зважиться підписати підозру, - адвокати
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомили адвокати Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков.
"Зараз, за нашою інформацією, СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це добре перегукується з тезами, озвученими Офісом Президента у нещодавньому інтерв’ю прессекретарки Мендель. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу Президента, і Офісу Генпрокурора. Офіс президента активно шукає в Офісі Генпрокурора того, хто піде на співпрацю з ними і піде на підписання підозри Порошенку. Тому що після всіх подій 2019, і особливо 2020 року охочих робити це очевидно не так багато, як раніше", – зазначив Новіков.
Адвокат Головань також вкотре нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Петра Порошенка ДБР грубо порушує закон і користується "прикриттям" скандального Печерського суду.
"Заради того, щоб дошкулити Порошенку – лідеру опозиції, щоб організувати політичні переслідування в зручному для них Печерському суді, фактично поставлено поза законом всю діяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. Тому що вони ж не можуть звертатися в різні суди, вони звертаються тільки до Печерського, не тільки в справах Порошенка, а й всіх інших", – наголосив адвокат.
Головань також зазначив, що під час звіту у Верховній Раді України очільник ДБР Сухачов збрехав народним депутатам, заявивши, що місцезнаходження ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного Суду України за місцем юридичної адреси. Насправді, як свідчить отримана з Верховного Суду відповідь на запит адвокатів, такого роз’яснення немає.
"Ми вважаємо, що ці неправдиві твердження, які пан Сухачов робив у Верховній Раді і його вказівки слідчим спілкуватися лише з Печерським судом є свідченням того, що його так само "взяли в оборот", як і його попередників, починаючи від Романа Труби", – говорить Новіков.
Адвокат нагадав, що нещодавно Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури і підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.
"Я ще раз хочу закликати: перевірте інформацію, яку ми вважаємо достовірною, чи проводяться щотижневі наради президентом Зеленським зі своїми силовиками? Чи обговорюється на них пошук і створення штучного компромату на Петра Порошенка? Це сьогодні достатньо важливий показник того, що відбувається загалом в керівництві Офісу президента та силових відомств", – резюмує Ілля Новіков.