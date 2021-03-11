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Правоохоронці мають звернути увагу на пряме джерело фінансування Шарія - мережу заправок БРСМ, - Голобуцький

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Правоохоронці мають звернути увагу на пряме джерело фінансування Шарія - мережу заправок БРСМ, - Голобуцький
СБУ та РНБО час звернути увагу на пряме джерело фінансування Анатолія Шарія та його партії. Журналістами-розслідувачами було доведено, що це мережа заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі в Facebook, передає Цензор.НЕТ..

"Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає. А дарма, адже тут все лежить на поверхні: журналістами-розслідувачами із телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" було доведено фінансування партії Шарія мережею заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба", – зазначає Голобуцький.

За словами політолога, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі, яка чинить вплив на політичні процеси та займається дестабілізацією в Україні.

Як повідомлялося раніше, нардеп від "Слуги народу" та співавтор законопроєкту про колабораціонізм Єгор Чернєв заявив, що між Шарієм та Медведчуком є прямий зв'язок, який вже встановила СБУ.

Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
  • rm2014
    Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
    А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
  • Eugene Boyko
    Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
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