"Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах

У соціальних мережах почали цькувати батька дівчинки Ігоря Леська, дочку якого в одному з дитсадків Чернівців не привітали з 8 березня, тому що її батьки не здали на це гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Він каже, що булінгу в садочку щодо його доньки немає. Водночас його самого цькують в інтернеті.

"Тези такі: "Батько - жлоб", "Треба бути як всі", "Твоїй дитині подарунки повинен купувати ти", "Батько піариться на травмах дитини". Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", - зазначив він.

Ігор також запевнив, що не планує переводити свою доньку до іншого садочка, хоча "члени батьківського комітету зроблять все, щоб нас звідти вижити".

Додає, що наразі фахівці відділу освіти проводять у садочку службове розслідування. Батько дівчинки переказує слова одного з фахівців, що, мовляв, представники батьківського комітету "вирішили "оголосити війну" (Ігорю Леську. - Ред.)".

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Нагадаємо, раніше батько дитини Ігор Лесько поширив у соцмережах фотографію, де в чернівецькому дитсадку №42 "Перлинка" дівчатка граються подарованими на 8 березня іграшками, а його п’ятирічна дочка сидить окремо за столом. Чоловік каже, що так його дитину демонстративно покарали, бо він не здав гроші на подарунок.

Пізніше стало відомо, що маленька чернівчанка Маргарита отримала від Президента України Володимира Зеленського подарунок до 8 березня.