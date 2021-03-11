Україна має намір збільшити участь у місіях і операціях НАТО, - Стефанішина

Вступ України в НАТО - це принципове питання для політичного лідерства України. Сьогодні і президент України, і парламентська монобільшість, і уряд об'єднані в прагненні здійснити всі необхідні внутрішні трансформації на шляху до членства України в НАТО.

Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час зустрічі з генерал-лейтенантом Роджером Клутьє, командувачем Сухопутних військ НАТО в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"У першу чергу, ми фокусуємось на модернізації сектору безпеки і оборони за стандартами і практиками Альянсу. Ми вже розпочали ключову для цього реформу – трансформацію Служби безпеки України з правоохоронного органу в спецслужбу, керуючись кращим світовим досвідом і практиками країн-членів Альянсу", – зазначила Стефанішина.

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Сторони обговорили стратегічні вектори інтеграції України до НАТО у військовій сфері, зокрема в межах Партнерства з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partnership - EOP). Ольга Стефанішина зосередила увагу на тому, що Україна робить все можливе для максимального використання статусу EOP: нещодавно Президент України у своєму листі презентував Генсекретарю НАТО відповідну Дорожню карту.

Стефанішина окреслила порядок денний стратегічних векторів інтеграції України до НАТО в межах EOP:

швидше досягнення взаємосумісності Збройних Сил України з військами держав-членів Альянсу,

максимальний доступ України до участі в місіях, операціях і навчаннях НАТО, в тому числі в рамках реалізації статті 5 Вашингтонського договору (колективної оборони),

обмін закритою інформацією між Україною та НАТО в режимі реального часу безпечними каналами зв’язку за стандартами Альянсу,

призначення українських представників на посади в штабі НАТО, командних структурах та відомствах.

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"Спроможності і безцінний досвід наших Збройних Сил і спецслужб у протидії гібридним атакам Росії вже дозволяють перейти на наступну сходинку інтеграції України до НАТО, і, таким чином, суттєво посилити найкращу в світі систему колективної оборони. Переконана, що безпека НАТО та України взаємозалежні, і саме це є основою процвітання не лише Європи, а й всього трансатлантичного регіону", – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зі свого боку командувач Сухопутних військ НАТО підтвердив незмінну підтримку Альянсу незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема у контексті протидії збройній агресії Російської Федерації проти України.