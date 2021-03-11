Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори стосовно Донбасу в межах нормандського формату і в Тристоронній контактній групі стають жертвами дезінформації відразу після їхнього завершення.

Про це повідомив на форумі "Україна 30" глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і в ТКГ зацікавлені, щоб почав роботу Центр протидії дезінформації.

"Тому що важкі, але такі необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - зазначив Єрмак.

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