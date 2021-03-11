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Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення

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Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори стосовно Донбасу в межах нормандського формату і в Тристоронній контактній групі стають жертвами дезінформації відразу після їхнього завершення.

Про це повідомив на форумі "Україна 30" глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і в ТКГ зацікавлені, щоб почав роботу Центр протидії дезінформації.

"Тому що важкі, але такі необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак

Топ коментарі

  • Porol ferton
    15го расскажут как он вагнеровцев спас
  • Василь Довганенко 7230397a
    Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
  • Стрелок
    это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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