В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків
Про це розповів Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора була реальна ситуація, коли швидкі на Матейка (міська клінічна лікарня №1, яка приймає COVID-хворих. - Ред.) стояли і очікували звільнення місця з хворими середнього і важкого ступеня. Люди чекали по дві години у швидкій, щоб отримати госпіталізацію, своє місце", - повідомив Марцінків.
За його словами, в COVID-лікарнях сьогодні змушені виписувати пацієнтів з легшою формою недуги, щоб надати допомогу тим, хто потребує негайної кисневої терапії і постійного нагляду лікарів.
"Я неодноразово звертався до обласної влади, Кабміну, з проханням розгортати додаткові ліжко-місця в обласних медичних закладах. Я вже не вірю, що в цьому напрямку будуть якісь зрушення", - зізнався Марцінків.
Він зауважив, що серед проблемних питань у боротьбі з коронавірусом залишається доплата медикам, яку нині здійснює місцева влада. НСЗУ на доплати у січні скерували медикам, які працюють з хворими на коронавірус, 50% до зарплати, у лютому – тільки 30%.
"Ми не можемо лише своїми силами подолати епідемію. Дороги – це добре, але коли є людські життя, то може краще перенаправити кошти на них… Не може бути так, як це було кілька днів тому, коли жінку везли до Заболотова, там не було місця, потім у Коломию, де теж відмовили, а коли жінку везли до Калуша, вона, на жаль, відійшла. На такі проблеми не треба закривати очі, а варто говорити про них щиро і відверто", - переконаний мер Франківська.
Марцінків зазначив, що влада міста раніше розгорнула 162 ліжко-місця у міському пологовому центрі, а тепер планує розгорнути ще 120 у поліклініці на вулиці Довгій - у восьмиповерховій будівлі для COVID-хворих виділять два поверхи.