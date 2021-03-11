Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) сьогодні, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації щодо використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.

Про це повідомляє ресурс nos.nl, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що перебуває в тісному контакті з ЕМА.

"Не нам вирішувати чи давати поради з використання вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.

Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.

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"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації з використання вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.