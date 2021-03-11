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Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

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Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК
Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрій;
  2. Хлізнуца Ігор;
  3. Чернов Олександр;
  4. Гайдай Сергій;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловйов Віталій;
  7. Ремішевський Микола;
  8. Дєментьєв Сергій;
  9. Ніколаєнко Дмитро;
  10. Соколова Ангеліна.

На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Топ коментарі

  • Ostap Bender c683cd52
    Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
  • Only
    Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    Vоlgo-Balt 179...
    "декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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