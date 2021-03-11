Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі)

12 березня в Києві в кінотеатрі "Флоренція" відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця України.