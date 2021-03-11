Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

"Житло стає доступнішим для українців. За ініціативи Президента України цього місяця запрацювала програма "Доступна іпотека під 7%". Сьогодні спільно з Мінфіном, Нацбанком та Офісом Президента провели нараду щодо подальшого зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об’єднаної фінансової житлової компанії. Дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками", - написав Шмигаль.

Крім того, Шмигаль нагадав, що цього місяця запрацювала програма "Доступна іпотека під 7%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 5 тис. cімей зможуть скористатися "Доступною іпотекою" в 2021 році, - глава Мінфіну Марченко