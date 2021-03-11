Раді рекомендують заборонити продаж ліків дітям
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.
"Основним завданням законопроєкту є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) з метою, відмінною від прямого призначення продукту", - повідомили в комітеті.
Комітет також розглянув законопроєкт, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про лікарські засоби. Наприклад, законопроєктом встановлюються підвищені штрафи за порушення.
Крім того, розглядати справи про такі порушення буде Держлікслужба, уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних установ.