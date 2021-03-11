Раді рекомендують заборонити продаж ліків дітям

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт № 5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

"Основним завданням законопроєкту є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) з метою, відмінною від прямого призначення продукту", - повідомили в комітеті.

Комітет також розглянув законопроєкт, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про лікарські засоби. Наприклад, законопроєктом встановлюються підвищені штрафи за порушення.

Читайте: 16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату: вона в реанімації, - поліція

Крім того, розглядати справи про такі порушення буде Держлікслужба, уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних установ.