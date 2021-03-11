Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про припинення досудового розслідування у справі експрезидента України

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні у вівторок, 9 березня, задовольнила скаргу захисника і скасувала постанову детектива про припинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Заслухавши учасників судового процесу, слідча суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. При цьому, мотивувальна частина має містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі.

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"Детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України", - підкреслили в Антикорупційному суді.