В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков
Про це під час презентації оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, сказав глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо конкретного порядку перевірки (декларацій - ред.) суддів. Хочу зазначити, що закон, який відновив повноваження НАЗК, передбачав, що цей порядок затверджується лише за погодженням з Вищою радою правосуддя. Процес розробки цього порядку перевірки (статків — ред.) суддів і суддів Конституційного Суду був максимально відкритий і відповідав вимогам законодавства... Але хочу сказати, що він так і не був затверджений через те, що збори суддів Конституційного Суду і ВРП не погодили цей порядок. Тобто, наразі не існує такого документа, як порядок перевірки (декларацій - ред.) суддів і суддів Конституційного Суду у розумінні законодавства України", - повідомив Новіков.