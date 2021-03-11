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В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков

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В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков
Нині в Україні немає затвердженого порядку перевірки електронних декларацій суддів.

Про це під час презентації оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, сказав глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо конкретного порядку перевірки (декларацій - ред.) суддів. Хочу зазначити, що закон, який відновив повноваження НАЗК, передбачав, що цей порядок затверджується лише за погодженням з Вищою радою правосуддя. Процес розробки цього порядку перевірки (статків — ред.) суддів і суддів Конституційного Суду був максимально відкритий і відповідав вимогам законодавства... Але хочу сказати, що він так і не був затверджений через те, що збори суддів Конституційного Суду і ВРП не погодили цей порядок. Тобто, наразі не існує такого документа, як порядок перевірки (декларацій - ред.) суддів і суддів Конституційного Суду у розумінні законодавства України", - повідомив Новіков.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Безвладдя,повна імпотенція держави ,як контролюючого та караючого органа !!!!)))))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Ви що охрєнєлі, кого перевіряти??? Доброчесних ,жодним чином не корумпованних "українських" суддєй !!!!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Про "шатунів" та "агентів кремля" ми вже проходили !!)))
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