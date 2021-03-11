Зеленський у десяту річницю трагедії на "Фукусіма-1": Українці розуміють, що таке техногенна катастрофа, це не повинно повторитися

Катастрофи, що відбулися на атомній станції "Фукусіма-1" в Японії і ЧАЕС в Україні, не повинні повторюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС "Фукусіма-1" у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусіма-1" та ЧАЕС не повинні повторитися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, виповнюється 10 років з моменту аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1", яка вважається однією з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства.

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