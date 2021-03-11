Комітет рекомендував Раді законопроєкт Зеленського про скорочення повноважень ОАСК

Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії президентський проєкт закону №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції, яким пропонується скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект спрямований на вирішення "проблеми надмірної концентрації повноважень в Окружному адміністративному суді міста Києва".

"Законопроектом пропонується передати повноваження перегляду скарг на нормативно-правові акти Кабінету міністрів та органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на усю територію України, до Верховного суду як суду першої інстанції та до Великої палати Верховного суду як суду апеляційної інстанції", - пояснив він.

Міністр повідомив, що нині ще триває обговорення цього законопроекту з Верховним судом, зокрема позицій щодо законопроекту за його ухвалення між першим та другим читаннями.

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Так, члени комітету своїм голосуванням підтримали пропозицію рекомендувати парламенту включити цей законопроект до порядку денного сесії.

Також депутати рекомендували ВР включити до порядку денного і два альтернативні до нього законопроекти - проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ (№5067-1) (автор - народний депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Григорій Мамка) та законопроект №5067-2 з аналогічною назвою авторства депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та депутата від "Батьківщини" Володимира Кабаченка.