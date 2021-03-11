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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"

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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"
На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило Повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 10 березня в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. Внаслідок зіткнення літака з автомобілем сталося займання, яке швидко локалізували.

"Водієві автомобіля, який зазнав травм, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, перебуває під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК Центр 01

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    "Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Шо в лужу пукнул своим коментом....
  • Александр Леодамский
    Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
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